Gümüştepe’nin otopark çilesi sona eriyor

Bozbey ‘Başkan Burada’ projesi çerçevesinde makamını bu hafta tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü Gümüştepe’ye taşıdı. İlk Muhtar Yakup Dülger ile bir araya gelen Başkan Bozbey, mahalle hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Dülger talep ve önerilerini ilettikten sonra Bozbey’e yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Başkan Bozbey, Muhtar Yakup Dülger ve Başkan Yardımcılarıyla mahallede inceleme gezisi de yaptı.

Gümüştepe Mahallesi’nin Bursa ve Nilüfer için özellikli bir bölge olduğunu ifade eden Bozbey, “Burası 2000 yıllık tarihe tanıklık eden ve Nilüfer’e ismini veren Nilüfer Çayı’nın da içinden geçtiği bir mahallemiz. Son derece önem verdiğimiz, insanların uğrak noktası olan keyif veren bir yer Gümüştepe. Vatandaşlarımıza bu mahalleye sahip çıktıkları için teşekkür ediyorum. Buradaki değerleri geleceğe taşıyabilirsek dünya mirası haline de getirmiş oluruz. Burada kurum olarak birçok proje yürüttük ve devam ediyoruz. Edebiyat Müzesi, Fotoğraf Müzesi ve Çalıştay Evi gibi mekanlar açtık. Projelerimizin devamı gelecek. Göl Yazıevi gibi burada da Misi Yazıevi yapacağız. Yazın dünyasının insanlarını burada ağırlayıp bölgeyle ilgili çalışma yapmalarına olanak sağlayacağız” dedi.

Söyleyen Bozbey, “Nilüfer Çayı’nın alt yapı çalışmalarının yanı sıra sağlıklaştırma ve çevre düzenlemesi de devam ediyor. Buraya gelecek insanların rahat ve keyif alabileceği şekilde ortam oluşturmaya çalışıyoruz. Bölge halkı ve esnafımızın diyalogları da gelen konuklara karşı diyalogları son derece önemli ve anlamlıdır. Biz nasıl ‘Gülümseyin Nilüfer’desiniz’ diyorsak, esnafımız da gelen misafirlerimizi gülümsetecek davranışları sergilemelidir” diye konuştu.

Bölgenin en büyük meselesi olan otopark konusunda tedbir alacaklarını belirten Başkan Bozbey, “Esnafımızın maalesef misafir araçlarını daha önce yapılan otopark alanına sokmayıp mahalle içinde parklanmasını değerlendirmeleri bölgede kötü görüntüye sebep oluyor. Mahallede araçlar otopark alanına çekilmeli. Buraya gelen konuklar rahatça sokaklarda yürüyebilmeli. Otopark olayını özellikle hafta sonları çözmeliyiz. Bu konuda esnafımızda bize köstek değil, destek olmalı. Burada konaklama ünitemizde açılıyor. Daha önce restore ettiğimiz bina gelen konuklara hizmet verecek. Kurumumuzun binasının bu şekilde hizmet verecek olması da ayrıca heyecan veriyor. Bölgenin ilk konaklama ünitesi hayırlı olsun” dedi.