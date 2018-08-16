Güneşin zararı kadar faydası da var

Hüseyin Çelen, uzun süre maruz kalındığında zararlı olan güneşin kısa süreliğine ise faydası olduğunu söyledi.

D vitamininin insan hayatında önemli olduğunu belirten Dr. Hüseyin Çelen, “Sadece vitamin değil, hormonal özellikler de taşıyan bir şey, insan vücudu D vitaminini güneş ışığından elde eder. Bu yüzden insanların yaz aylarında güneşten bol bol faydalanmasını istiyoruz. Bu uğurda dikkat edilmesi gereken husus, genel tıbbi otoriteler genel sağlık için çok önermez. Ama güneşin tam tepede olduğu saatler güneş ışınlarının cilde olabildiğince dik vurduğu saatlerde güneş ışınlarından faydalanmalıyız. Güneşe çıkılması gereken saatler 12 ve 15 arası. Burada genel sağlığın bozulmaması açısından uzun süre durmamaları gerekir. Vücutlarına güneş ışığı direkt vuracak şekilde 15 dakika güneşlenmenin ve bunu her gün sürdürmenin tüm kış için gerekli vitamini sağlayacağını söyleyebiliriz” dedi.

D vitamininin besinlerle yeteri kadar alınabilen bir vitamin olmadığına işaret eden Çelen, “Yani B ve C vitamini gibi aldığımız her gıdada D vitamini yoktur. D vitamini yiyeceklerde oldukça kısıtlı. Yumurtanın sarısı ve karaciğerde bir miktar deposu var. Süt ürünlerinden yoğurt tüketimi de D vitamini kazanmaya yarıyor. Güneş ışığıyla beraber D vitamini yükselince kişinin hem genel sağlık sistemini güzelleştirir, hem de kemik erimesine karşı korur” şeklinde konuştu.