Güney Marmara'nın en büyük canlı hayvan pazarı açıldı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa Belediyesi tarafından kırsal kesimin desteklenmesi maksadıyla projelendirilen Güney Marmara'nın en büyük canlı hayvan pazarı hizmete girdi.

Yalıntaş Mahallesi'nde 30 dönüm arazi üzerine 5 milyon TL'lik bir yatırımla inşa edien pazar 2 bin 250 adet hayvan kapasitesine sahip. Pazarın açılışına Milletvekili , AK Parti Bursa milletvekilleri Efkan Ala, Mustafa Esgin, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sadi Kurtulan, tarım ve hayvancılığın olmazsa olmazları olduğunu ifade ederek, “Ziraî ve et ürünlerinin değerlendirilmesiyle dünyaya marka olmuş toprakların çocukları olarak bugün özel bir günü yaşıyoruz. Mustafakemalpaşa'daki 30 dönümlük alanda 6 buçuk dönümü kapalı olan bu alan küçükbaş ve büyükbaş bütün üreticilerimizi sizlerle buluşturacak” dedi.

Hayvan pazarının bölgedeki 500 bin hayvanın yanı sıra civar il ve ilçelere de hizmet vereceğini belirten Kurtulan, “Susurluk, Manyas, Balıkesir, dağ ilçelerimize büyük bir hareketlilik kazandıracak” diye konuştu.

Başkan Alinur Aktaş ise, Bursa'nın özellikle bir şehir olduğuna dikkat çekerek, “İnciri, deveci armudu, ahududusu, şeftalisi ile diğer tarım ürünleriyle Bursa gerçekten çok özelliklidir. Biz tarım özelliğimizi ön plana çıkartabilmek için ciddi destekler ver katkılar sağlıyoruz. Tarım A.Ş. olarak farklı fuarlara gidiyoruz. Bu yıl bunların sayısını arttıracağız. Güzel şeylerimiz olabilir ama bunları bütün dünyaya pazarlayıp tanıtmak da çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala da, Türkiye'nin bu dönemde seçim beyannamesinde tarımı ana başlık yaptıklarının altını çizerek, “Nasıl ki bölünmüş yolları ana başlık yaptık ve dünya çapında bir başarı elde ettiysek, nasıl sağlığı ana başlık yapıp başarılar kazandıysak, işte bu dönemde de tarımı ana başlık yaptık. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde dünya çapında tarım ve hayvancılık alanında da önemli başarılara imza atacağız” dedi.

Konuşmaların ardından hayvan pazarı dualarla hizmete açıldı.