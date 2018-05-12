Güngören Mahallesi anasınıfına kavuştu

Güngören İlkokulu yanında atıl durumda bulunan lojmanın bakım, onarım ve bahçe düzenlemesini yapan Nilüfer Belediyesi’nin hayırsever Yılmaz Ailesi ve Çağdaş Eğitim Kooperatifi gönüllülerinin de desteğiyle hayata geçirdiği anasınıfı, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış töreninde konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Nilüfer Belediyesi olarak 20’nci yıla geçtiğimiz bu süre boyunca hep, her şeyin başı eğitim dedik. Kim, eğitime bir katkı koyuyorsa, onun elini öperiz. Kurum olarak bugüne kadar bir yandan kente yeni okullar kazandırırken, bir yandan da okullarımıza çevre düzenleme, temizlik, onarım, personel desteği gibi hizmetlerimiz oldu. Okullarımızla ve öğrencilerimizle çok sayıda özel projelere imza attık. Eğitim kenti Nilüfer’e yakışır hizmetleri, bugüne kadar sürdürdük, sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Çocukların, iyi bir insan olarak yetişmesinin sağlanmasında, herkesin sorumluluğu olduğunu dile getiren Başkan Bozbey, “Bu sorumluluk bilinciyle bundan böyle de bu tür projelere destek vereceğiz. Ortaklaşarak bu projeleri devam ettireceğiz. Katkısı olan herkese gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Seyfettin Mayuk da, kırsal bölgelerdeki okullara yapılan desteğin önemine işaret etti. Mayuk, katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, bütün paydaşlara plaket vererek teşekkür etti ve çocuklara, çeşitli hediyeler verdi. Başkan Bozbey daha sonra paydaşlar ve öğrencilerle birlikte Güngören İlkokulu Anasınıfı’nın açılışını gerçekleştirdi.