Güpegündüz sahipli kediyi böyle alıp gittiler

Atatürk Bulvarı üzerinde Ali Koyun’a ait Casper isimli kedi evdeki camdan dışarı çıktı. Bir süre kapının önünde duran kedi yoldan geçen bir erkek ile genç kızın dikkati çekti. Köşede duran kediyi alıp almamak hususunda tereddüde düşen gençler, daha sonra köşede duran bir kutuyu alıp içerisindeki çöpleri boşattı. Gençler daha sonra Casper’ı kutuya koyup kayıplara karıştı.

Kedinin alındığı anlar güvenlik kameraları kör noktada olduğu için gözükmezken, şahısların kutuyu alması ve içindeki kediyi taşıması ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kedinin sahibi Alican Koyun, "Exotic shorthair ırkı iki kedimizi var. Eve geldiğimizde kedilerimiz bizleri kapıda karşılar. ilk etapda ev arkadaşım kedinin içerde olmadığını anlayamamış. Bir süre evi aradıktan sonra kedinin olmadığını fark edince bana haber verdi. Kedimiz ikinci kattan aşağı atlamış. Gören esnaflar iki kişinin kediyi sevdiğini, daha sonra gözden kaybolduğunu söylediler. Ondan sonra güvenlik kameralarını inceledik. Kediyi alanların biri erkek, biri kız. Ben bunun art niyetli olarak yapıldığını düşünüyorum. Emniyete şikayette bulundum. Kendi rızalarıyla getirmedikleri sürece şikayetimi geri çekmiyeceğim" dedi.