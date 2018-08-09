Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının daveti üzerine Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne bir aylık staj için gelen Gürcistan Tiflis Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencileri, stajlarının bir gününü de Bursa’daki özel hastanelerde geçirmek için ayırdı. Özel Hayat Hastanesi’ne bir günlük staj için gelen öğrenciler, hastaları muayene eden doktorların yanında staj yaptı. Öğrenciler, hastanedeki bütün birimleri gezerek, meslekleriyle alakalı tecrübe edindi. Hizmet kalitesine hayran kalan Gürcü öğrenciler, hayranlıklarını dile getirdi.

Gürcü öğrencilerin Türkiye’ye gelmesini sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Şaban Kander, “Tiflis Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencileri 1 ay sürüyle staj yapmak için Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne geldi. Öğrenciler 1 günlüğüne de Bursa’daki özel hastanelerin hizmetlerini gözlemlemek ve tecrübe kazanmak için Hayat Hastanesi’ne

gelerek burada staj gördü” dedi.

Özel Bursa Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Özkul, “Tiflis Üniversitesi’nden 27 öğrenciyi bugün hastanemizde misafir ediyoruz. Bu öğrenciler Uludağ Üniversitesi’ne 1 aylık staj yapmak için geldiler. Biz de özel hastane tecrübesi kazanmak için gelen öğrencilerimizin en iyi şekilde staj yapmaları için elimizden gelen her şeyi yaptık” şeklinde konuştu.

Öğrenciler, “Uludağ Üniversitesi’nde staj görüyoruz. Bursa’da bir özel hastanede staj görüp özel hastanenin işleyişine şahit olmak istedik. Hayat Hastanesi’ndeki hocalardan ders görüp, hastanenin her birimini ziyaret ederek yapılan hizmeti gördük. Çok şey öğrendik. Buradaki hizmet kalitesine hayran kaldık” diye konuştu.