Gürcistanlı tıp öğrencileri staj için Uludağ Üniversitesi’nde

Bir ay boyunca Tıp Fakültesi’nde eğitim görecek öğrencileri Rektör Ulcay ve üniversite yönetimi ağırladı.

Tıp eğitimlerine Gürcistan Devlet Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde devam eden 30 öğrenci, toplam 1 aylık staj eğitimlerini yerine getirmek için Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni tercih etti. Rektör Yusuf Ulcay, ağustos ayı içerisinde eğitim gördükleri alan üzerine staj yapacak olan öğrencilerle bir araya geldi.

Gürcistanlı stajyer öğrencileri ağırlayacak olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını söyleyen UÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, gençlere eğitim hayatlarında başarılar diledi. Bütün öğrencilerle tek tek ilgilenen Yusuf Ulcay, “Bir ay boyunca bizim misafirimiz olacak ve burada hocalarınızdan eğitim alacaksınız. Sizlere verilen bu imkânı en iyi şekilde değerlendireceğinize inanıyorum. Aldığınız eğitimlerin de ileride meslek hayatınıza katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Burada bizlerin misafirisiniz. Sizleri en iyi şekilde ağırlayacağız. Bu süre zarfında sadece eğitim değil, kültürel ve tarihî geziler de düzenleyeceğiz. Bursa’yı en iyi şekilde tanıtmaya çalışacağız. İnşallah bu zaman zarfında sizler de bizlerden memnun kalırsınız. Gittiğinizde ülkenizde Türkiye’yi ve Türk insanını en iyi şekilde anlatırsınız” diye konuştu.

Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Halil Sağlam, staj eğitimi boyunca öğrencilere her konuda yardımcı olmaya hazır olduklarını vurguladı. Dekan Yardımcısı Halil Sağlam, “Buraya staja gelen arkadaşlarımızın çoğu 4. ya da 5. sınıf öğrencilerinden oluşuyor. Yani artık mesleğin ne anlama geldiğini bilen öğrencileri staj için ağırlamış olacağız. Herhangi bir sorumluluğunuz olmayacak. Fakat mesleğinizi en iyi şekilde öğrenmek için hocalarınızın yanından ayrılmayın. Onları can kulağıyla dinleyin. Bol bol soru sorun. Stajın başarılı geçmesi sizin elinizde” diye konuştu.