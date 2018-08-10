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10 Ağustos 2018 14:59

‘Gürcü’ doktor adayları Bursa’da

Büyükşehir Belediyesi’nin davetiyle Bursa’ya gelen Gürcistanlı tıp fakültesi öğrencileri, hem şehri dolaştı, hem de Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde staj yapma imkânı buldu.

‘Gürcü’ doktor adayları Bursa’da

10 Ağustos 2018 14:59


Gürcistan’dan gelen 27 doktor adayı, bir ay müddetle Bursa’da temaslarda bulundu. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı öncülüğünde misafir edilen öğrenciler, Uludağ Üniversitesi’nde staj yaparak, boş zamanlarında tarihî ve kültürel mekanları gezdi. Gürcistan Devlet, Tiflis ve Batum üniversitelerinin tıp fakültelerinde okuduklarını belirten öğrenciler, yaptıkları açıklamalarda, “Uludağ Üniversitesi’nde bir aylık staj için geldik. Kaldığımız süre boyunca Bursa’nın çeşitli tarihî bölgelerini ve tabiî güzelliklerini gördük. Çok beğendik. Devlet hastanesi ve özel hastaneleri ziyaret ederek, farklı işleyişe şahit olduk. Tecrübeli hocalardan dersler aldık. Buradaki hizmet kalitesine hayran kaldık. Bize bu imkânı sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.


Gürcistanlı tıp öğrencileri, Bursa’daki temasların ardından Ankara’ya geçti.




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