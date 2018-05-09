Güreşte Yenişehir’in büyük başarısı

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Belediye Spor Kulübü güreşçisi Resul Hüseyin Kızılalp, Bursa’da Okullararası Grekoromen Güreş İl Şampiyonu olduktan sonra Yalova’da yapılan grup şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Yalova’daki Okullar arası Grekoromen Güreş Gençler Grup Şampiyonasında da aynı başarıyı gösteren Kızılalp, kürsünün zirvesine çıkmayı başarırken, bu şampiyonanın ardından Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Bursa Tofaş Spor Salonunda yapılan Okullar arası Grekoromen Güreş Gençler Türkiye şampiyonasına katılan güreşçi Resul Hüseyin Kızılalp, grubunda bulunan bütün rakiplerini yenerek finale çıkmayı başardı. Yapılan final müsabakasında Kızılalp, Türkiye ikincisi oldu.

Yenişehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Belediye Spor Kulübü Güreş Antrenörü Ahmet Yunus Yiğit yaptığı açıklamada, güreş branşında Yenişehir’de ikinci yılının olduğunu ve bu branşı ilçede yaygınlaştırmak istediğini, güreşçi Resul Hüseyin Kızılalp’ın da ilçede diğer güreşçilere ve güreşe merakı olan öğrencilere örnek olacağını belirtti.