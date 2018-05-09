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09 Mayıs 2018 13:15

Güreşte Yenişehir’in büyük başarısı

Yenişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Belediye Spor Kulübü güreşçisi Resul Hüseyin Kızılalp, güreş branşında büyük bir başarıya imza attı.

Güreşte Yenişehir’in büyük başarısı

09 Mayıs 2018 13:15


Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Belediye Spor Kulübü güreşçisi Resul Hüseyin Kızılalp, Bursa’da Okullararası Grekoromen Güreş İl Şampiyonu olduktan sonra Yalova’da yapılan grup şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Yalova’daki Okullar arası Grekoromen Güreş Gençler Grup Şampiyonasında da aynı başarıyı gösteren Kızılalp, kürsünün zirvesine çıkmayı başarırken, bu şampiyonanın ardından Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı.


Bursa Tofaş Spor Salonunda yapılan Okullar arası Grekoromen Güreş Gençler Türkiye şampiyonasına katılan güreşçi Resul Hüseyin Kızılalp, grubunda bulunan bütün rakiplerini yenerek finale çıkmayı başardı. Yapılan final müsabakasında Kızılalp, Türkiye ikincisi oldu.


Yenişehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Belediye Spor Kulübü Güreş Antrenörü Ahmet Yunus Yiğit yaptığı açıklamada, güreş branşında Yenişehir’de ikinci yılının olduğunu ve bu branşı ilçede yaygınlaştırmak istediğini, güreşçi Resul Hüseyin Kızılalp’ın da ilçede diğer güreşçilere ve güreşe merakı olan öğrencilere örnek olacağını belirtti.




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