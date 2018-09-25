Gürsu, AB hibe projeleriyle kalkınıyor

Bursa'nın Gürsu Belediyesi, Avrupa Birliği'nden alınan hibe destekleriyle iki projeyi daha hayata geçiriyor.

Gürsu Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından kabul edilen “Gençlik - Avrupa Kültürel Mirası” ile “Gürsu'da Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Geliştirilmesi” konulu projeler hibe almaya hak kazandı.

Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Gürsu'nun sahip olduğu tarihî ve kültürel mirasın zenginliğini koruyarak geleceğe taşınması için çalışıyoruz. Bu konuda önemli projeleri hayata geçirdik. Yeni projelerle de kültürel mirasımıza sahip çıkıyoruz. Bunun yanında yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesine yönelik hazırladığımız projeyle de tabiatın korunmasını sağlıyoruz. İlçemizin gelişmesi için hazırladığımız proje çalışmalarımız aralıksız devam ediyor” dedi.

79 bin 550 avroluk toplam bütçeye sahip olan “Gençlik - Avrupa Kültürel Mirası” projesi çerçevesinde yürütülecek çalışmalarla Gürsu'nun 2021'de kültür başkenti olması hedefleniyor. Polonya, Bulgaristan ve İtalya ortaklığında uygulaması yapılacak olan proje ile kültürel mirasın korunması ve gençlerin bu konuda farkındalık kazanmasını sağlamak hedefleniyor.

“Gürsu'da Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Geliştirilmesi" konulu proje ise,Erasmus Meslekî Eğitim programları alanında. 190 bin TL bütçesi Gürsu Belediyesi tarafından kullanılacak olan hibe proje dahilinde kırsal bölgelerde yenilenebilir enerji alanında çalışmalar yapılacak.