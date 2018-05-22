Gürsu Adrenalin Park, en özel anlara ev sahipliği yapıyor

Gürsu’nun turizminin gelişimini sağlamak amacıyla, Gürsu Belediyesi’nce Ericek’te oluşturulan Gürsu Adrenalin Park, ilçenin doğa sporları alanında önemli merkezlerinden biri olarak özel günlere de ev sahipliği yapıyor.

Adrenalin Park, Sevinç Kaftan - Hüseyin Hilmi Kaftan çiftinin nikah törenine, Talha Şahin - Nazlı Tekin çiftinin evlilik yolundaki ilk adımlarına tanıklık ederken renkli görüntüler oluşturdu. Çiftler Adrenalin Park’ın doğal manzarasında da hatıra fotoğrafları çektirdiler.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Adrenalin Parkımız sahip olduğu doğal güzelliğiyle, birçok doğa sporuna ev sahipliği yapmasının yanında, hemşehrilerimizin özel anlarında da doğal bir sahne oluşturarak güzelliğini gözler önüne sermekte. Çiftlerimize ömür boyu mutluluklar diliyorum. Adrenalin Parkımız, yazı ayrı, kışı ayrı, gecesi ayrı gündüzü ayrı güzellikteki manzaralarıyla misafirlerini ağırlamayı bekliyor. Tüm doğa ve adrenalin tutkunlarını bekliyoruz" dedi.

Eğlence unsurunun da olduğu doğa turizminin gelişmesi hedefiyle oluşturulan Adrenalin Park, doğa ve adrenalin tutkunlarının gözde merkezlerinden biri olarak, doğa sporları ve özel etkinliklerle misafirlerine ev sahipliği yapmayı bekliyor.