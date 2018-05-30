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30 Mayıs 2018 17:03

Gürsu Adrenalin Park yeni yüzüyle misafirlerini ağırlayacak

Gürsu Adrenalin Park, yeni yüzüyle doğa ve adrenalin tutkunlarını ağırlamayı bekliyor.

Gürsu Adrenalin Park yeni yüzüyle misafirlerini ağırlayacak

30 Mayıs 2018 17:03


Gürsu’nun turizminin gelişimini sağlamak amacıyla, Gürsu Belediyesi tarafından Ericek’te oluşturulan ve bir ilk olma özelliği taşıyan adrenalin parkta düzenleme çalışmalarının sonuna gelindi. Rengarenk bungalov evleri, yaz kış muhteşem manzaralar oluşturan doğasıyla adrenalin park misafirlerini ağırlamaya devam edecek. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Gürsu, doğal zenginlikleriyle sunduğu olanaklarla doğa ve adrenalin tutkunlarının gözde merkezleri arasında yerini almış durumda. Doğa sporları alanında önemli alternatif merkezler arasında yer alan Gürsu’nun simgesi olacak adrenalin parkı her anlamda konforlu hale getiriyoruz. Tüm doğa ve adrenalin tutkunlarını, yazı ayrı, kışı ayrı, gecesi ayrı gündüzü ayrı güzellikteki adrenalin parkımızda ağırlamak üzere ilçemize bekliyoruz” dedi.


Eğlence unsurunun da olduğu doğa turizminin gelişmesi hedefiyle oluşturulan adrenalin park bünyesinde, tam otomatik olimpik trap poligonu, okçuluk poligonu, dağcılık-tırmanma parkuru, atv safari parkuru, arama kurtarma ve dağcılık eğitimleri için çok amaçlı yapay duvar, kampçılık alanı, zipline, gölet sporları alanı, yamaç paraşütü başlangıç eğitim alanı ve seyir alanları yer almaktadır.




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