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22 Mayıs 2018 16:56

Gürsu Adrenalin Park’da renkli nikah töreni

Doğa ve adrenalin tutkunlarının Bursa’daki yeni merkezi Gürsu Adrenalin Park, en özel anlara ev sahipliği yapıyor.

Gürsu Adrenalin Park’da renkli nikah töreni

22 Mayıs 2018 16:56


Gürsu’nun turizminin gelişimini sağlamak amacıyla, Gürsu Belediyesi’ nce Ericek’te oluşturulan ve bir ilk olma özelliği taşıyan Gürsu Adrenalin Park, ilçenin doğa sporları alanında önemli merkezlerinden biri olarak özel günlere de ev sahipliği yapmakta.


Adrenalin Park; Sevinç Kaftan - Hüseyin Hilmi Kaftan çiftinin nikah törenine, Talha Şahin - Nazlı Tekin çiftinin evlilik yolundaki ilk adımlarına tanıklık ederken renkli görüntüler oluşturdu. Çiftler Adrenalin Park’ın doğal manzarasında da hatıra fotografları çektirdiler.


Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık “Adrenalin Parkımız sahip olduğu doğal güzelliğiyle, birçok doğa sporuna ev sahipliği yapmasının yanında, hemşehrilerimizin özel anlarında da doğal bir sahne oluşturarak güzelliğini gözler önüne sermekte. Çiftlerimize ömür boyu mutluluklar diliyorum. Adrenalin Parkımız, yazı ayrı, kışı ayrı, gecesi ayrı gündüzü ayrı güzellikteki manzaralarıyla misafirlerini ağırlamayı bekliyor. Tüm doğa ve adrenalin tutkunlarını bekliyoruz” dedi.


Eğlence unsurunun da olduğu doğa turizminin gelişmesi hedefiyle oluşturulan Adrenalin Park, doğa ve adrenalin tutkunlarının gözde merkezlerinden biri olarak, doğa sporları ve özel etkinliklerle misafirlerine ev sahipliği yapmayı bekliyor.




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