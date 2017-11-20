Gürsu adrenalin tutkunlarını bekliyor

Gürsu Belediyesi tarafından Ericek Mahallesi’ nde oluşturulan Adrenalin Park, birçok doğa sporunu bir arada yapma imkanı sunuyor. Belediye Başkanı Mustafa Işık “Gürsumuz’un tabiat tutkunlarının gözde merkezlerinden olmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Adrenalin Parkı birçok doğa sporunu yapma imkanı sunmakta. Çevre düzenleme çalışmalarının devam ettiği Adrenalin Parkı, yazı ayrı, kışı ayrı, gecesi ayrı gündüzü ayrı güzellikteki manzaralarıyla misafirlerini ağırlamayı bekliyor. Bütün doğa ve adrenalin tutkunlarını ilçemize bekliyoruz” dedi.

Adrenalin Park bünyesinde tam otomatik olimpik trap poligonu, okçuluk poligonu, dağcılık - tırmanma parkuru, atv safari parkuru, arama kurtarma ve dağcılık eğitimleri için çok amaçlı suni duvar, kampçılık alanı, zipline, airboat ve kano sporları gibi gölet sporları, yamaç paraşütü başlangıç eğitim alanı yer alıyor.