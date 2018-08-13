Gürsu Armut Festivali sona erdi

Kültür, Sanat ve Armut Festivali” konserlerle sona erdi.

Bu yıl 21’incisi gerçekleştirilen “Gürsu Kültür, Sanat ve Armut Festivali”, Mehmet Erdem, Vira Cemal ve Tuna Tunçok konserleriyle son buldu. Ziraat Odası Başkanı Kamil Dönmez’e teşekkür eden Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık,“Armudun suyu, reçeli, sirkesi, armuttan ne yapılabiliyorsa yapıyoruz. Sağ olsunlar alt yapısını hazırlamışlar. Şimdi biz de Büyükşehir ile beraber üst yapısını yapıyoruz. Tarım A.Ş’yle beraber, eski hâlin olduğu yerde güzel bir tesis yaparak seri üretime başlayacağız” dedi.

Gürsu’nun her bölgeden gelmiş insanlara, bir ana sevgisiyle kucak açarak sahip çıktığını vurgulayan Başkan Işık, “Bir kısmımız Balkanlar’dan gelmiş, bir kısmımız Kafkaslar’dan gelmiş. Doğudan, güneydoğudan, Karadeniz’den, her bölgeden gelmiş. Gürsu, hepimizi büyütmüş, hepimizi geliştirmiş. Bu arada kendi de gelişmiş. Hepimizin Gürsu’ya vefa borcu var. Gürsu büyürse Bursa büyür, Bursa büyürse Türkiye büyür, Türkiye büyürse, ecdadımız gibi dünyaya adalet götürürüz inşallah. Dünyanın abiliğine soyunmuş; lakin abilik değil de sömürgecilik yapan ülkeler işte bundan korkuyor. İşte bu yüzden 15 Temmuz’u getirdiler, Allah’a çok şükür başaramadılar. Şimdi dolarla oynuyorlar, inşallah onu da başaramayacaklar. Bizler dolarsız olabiliriz, ama vatansız olamayız” dedi.

Festival kapsamında düzenlenen armut yarışmasında dereceye giren üreticilere ödüllerinin de verildiği şenlikte Gürsulular, Mehmet Erdem, Vira Cemal ve Tuna Tunçok konserleriyle coştu.