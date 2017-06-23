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23 Haziran 2017 12:16

Gürsu Belediye Personeli iftarda buluştu

Gürsu Belediye personeli, düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Gürsu Belediye Personeli iftarda buluştu

23 Haziran 2017 12:16


Gürsu Belediye personeli ve ailelerinin katılımıyla gerçekleştirilen iftar programına belediye meclis üyeleri ve Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ailesiyle birlikte katıldı.


Personel ve aileleriyle masaları dolaşarak sohbet eden Başkan Işık, “Birlik, beraberlik, dayanışma ve paylaşma duygularının en yoğun yaşandığı on bir ayın sultanı Ramazan ayında, siz değerli mesai arkadaşlarım ve aileleriyle aynı sofrada bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bu akşam buraya katılan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hizmetin en güzelini, en kalitelisini ilçemize kazandırabilmek için yoğun çalışma temposuyla hareket ederken kırgınlıklarımız oluyordur. Bu yüzden öncelikle hepinizden haklarınızı helal etmenizi istiyorum. İlçemizi tarihi kimliğini koruyarak çağdaş bir geleceğe taşımak için verdiğimiz mücadeledeki emeklerinizden dolayı hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Allah, büyük bir aile olarak, birlik ve beraberlik içerisinde, ilçemize nice hizmetler sunmamızı nasip etsin" dedi.




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