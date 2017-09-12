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12 Eylül 2017 10:54

Gürsu Belediyesi araç filosunu yenilemeye devam ediyor

Gürsu Belediyesi, daha hızlı ve kaliteli hizmet verebilmek için araç filosunu yenilemeye devam ediyor.

Gürsu Belediyesi araç filosunu yenilemeye devam ediyor

12 Eylül 2017 10:54


Geçtiğimiz aylarda kamyon ve yükleyici kepçe alımının ardından yeni alınan 1 adet kamyonet ve 1 adet binek araç daha hizmete sunuldu. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “İlçemize daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla araç filomuzu her geçen gün daha güçlü hale getiriyoruz. İlçemizde hizmetlerin aksamaması için makine parkurunu sürekli yeniliyoruz. Vatandaşlarımızın beklentilerini en iyi şekilde karşılayabilmek amacıyla yatırımlar yapıyoruz" dedi.


Gürsu Belediyesi’nce, son üç yılda alınan 30 yeni araçla toplamda 28 olan araç sayısı, 58’e yükseltilmiş oldu.




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