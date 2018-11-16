Gürsu Belediyesi gençlere objektiften bakış sunuyor

Gürsu Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nce açılan kursa katılan gençler eğitimlerde Bursa'nın tarihî ve tabiî güzelliklerini objektiflerine yansıtıyor. “Kültür, sanat, spor şehri Gürsu” sloganıyla yeni Gürsu'yu oluşturmak için çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Gençlerimizin Ericek'te yaptıkları uygulamalı eğitime katılarak fotoğraf çekerken gözlerinde oluşan ışığı görmenin mutluluğunu yaşadım. Güzellikleri görme alışkanlığı kazandıran fotoğrafçılık sanatına meraklı gençlerimizi eğitimlerimize bekliyoruz. Hayata geçirdiğimiz Gençlik Merkezi'mizin inşaatı başladı. Merkezimiz tamamlandığında kültür sanat kurslarımız ve faaliyetlerimizi daha da zenginleştirerek sürdüreceğiz” dedi.

Hafta sonlarında belediye hizmet binasında, gençler ve yetişkinler için düzenlenen fotoğrafçılık eğitimleri kapsamında haftanın iki günü de Latif Dörtçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenciler için eğitimler yapılıyor. Ücretsiz eğitimlere katılan kursiyerlere teknik ve uygulamalı fotoğraf eğitimi veriliyor. Gezilerle kursiyerlerin uygulama yapması ve sosyal hayatın içinde olması sağlanıyor. Kursiyerlerce çekilen fotoğraflar sergilenecek.