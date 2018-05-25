Gürsu Belediyesi müzik eğitimleri tamamlandı

“Kültür ve Sanat Şehri Gürsu” sloganıyla Gürsu Belediyesi’nce başlatılan kültür faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen enstrüman kursları tamamlandı. Gürsu Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen kurslar kapsamında 300 kişi eğitim aldı.

Kültürel faaliyetlerle ilçedeki sosyal yaşamı canlandırmayı amaçladıklarını belirten Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Bir Enstrüman da Seninle Hayat Bulsun’ diyerek hemşerilerimizi ilgi duyacakları bir enstrümanla buluşturmayı hedefledik. Keyifle dinlediğimiz gençlerimizin müziğe olan ilgileri bizleri mutlu etti. İnşallah yakında hayata geçireceğimiz Gençlik Kültür Merkezi’mizde ilçemizdeki kültür sanat yaşamını daha da zenginleştirecek eğitimlerimiz devam edecek” dedi.

Gitar, bağlama, keman, tulum, ney, klarnet ve yan flüt branşlarında eğitim verilen kurslarda; 8-14 yaş grubu ve 14 yaş üzeri olmak üzere iki grup olarak eğitimler verildi. Talepler doğrultusunda yeni dönem enstrüman kurslarının açılması planlanmakta.