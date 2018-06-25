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25 Haziran 2018 17:34

Gürsu Belediyesi’ne yeni araç

Gürsu Belediyesi, filosuna yeni kattığı araçlarla hizmet kalitesini güçlendiriyor.

Gürsu Belediyesi’ne yeni araç

25 Haziran 2018 17:34


Gürsu Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından hibe olarak temin edilen 500 bin lira değerindeki vakumlu süpürme aracıyla, temizlik hizmetlerini daha hızlı ve verimli gerçekleştirecek.


Vakumlu süpürme aracını inceleyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Gürsumuz’un gelişmesine paralel olarak hizmetlerimizin kalitesini iyileştiriyoruz. Filomuzu yeni araçlarımızla güçlendiriyoruz. İlçemizin ihtiyaçlarını çok daha süratle çözüme ulaştırabilmek için teknik altyapımızı yenilemeye özen gösteriyoruz. Yeni vakumlu süpürme aracımız, yüksek vakum gücü ve geniş süpürme aralığıyla, meydanlarımızı, bulvarlarımızı, pazar yerleri ve yollarımızı temizleme imkanı sunacak. Aracımızın ilçemize kazandırılmasına olan destekleri için Türkiye Belediyeler Birliği’ne teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı olsun” dedi.


Gürsu Belediyesi’nin araç filosu alınan 35 yeni araçla 59’a yükselmiş oldu.




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