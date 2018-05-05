Gürsu, Büyükşehir ile dönüşecek

Mahallelerde yaşanan sıkıntıların dile getirildiği toplantıda konuşan Başkan Aktaş, sıkıntıların birlik ve beraberlik içerisinde giderileceğini söyledi.

Mahallelerin tüm ihtiyaçlarını yakından bilen muhtarlar, Gürsu’daki bir restoranda gerçekleşen toplantıda görüş ve taleplerini dile getirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ilçede sürdürülen çalışmalar hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Buluşmada, genel olarak altyapı, ulaşım, sosyal donatı alanları, yol, otopark ve tarım konuları ele alındı.

"Birlik ve beraberlik içerisinde meseleleri çözeceğiz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, değerlendirme toplantılarının 13’üncüsünü Gürsu’da yaptıklarını söyledi. Göreve geldikleri gibi 17 ilçeyi hızla taradıklarını, ardından teknik ekiplerin bir araya geldiğini belirten Başkan Alinur Aktaş, son olarak demokrasinin uç beyleri muhtarlarla buluşarak tüm konu ve sıkıntıları yerinde dinlediklerini ifade etti. Alınan kararlarla yol haritasına şekil verdiklerini vurgulayan Başkan Alinur Aktaş, ortak akla ve konunun ilgili paydaşlarıyla buluşmaya özen gösterdiklerini ifade etti. Konuşmasında Gürsu’nun ‘görevi başında vefat eden’ bir önceki Belediye Başkanı Cüneyt Yıldız’ı da rahmetle anan Başkan Aktaş, ilçenin sıkıntıları için vakit ayıran muhtar ve yöneticilere teşekkür etti. Başkan Aktaş, "Yaklaşık 6 aydır ekibimizle aktif şekilde çalışıyoruz. Bursa, 3 milyona yaklaşan nüfusu, 17 ilçesi ve 1058 mahallesiyle hareketli ve aksiyonu bol olan bir şehir. Her şehrin olduğu gibi buranın da bazı sıkıntıları var. Ancak tüm meseleleri kısa zamanda atlatabilecek gücümüz de var. Bu şehre kim hizmet ettiyse, hepsinden Allah razı olsun. Bizler çıtayı yukarı çıkarmanın derdindeyiz. Özellikle yarım işlerin bitirilmesine önem veriyoruz. Ardından öncelikli ve acil konular bizim için geçerlidir. 2018’i yol ve ulaşım yılı ilan ettik. İhtiyaç ve kaynaklar doğrultusunda hareket ediyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde meseleleri çözeceğiz" dedi.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ise, genişletilmiş istişare toplantısına katılan muhtarlara teşekkür etti. Gürsu’ya daha iyi hizmetler yapabilmek adına bu tür buluşmaların önemli olduğunu söyleyen Işık, toplantının hayırlar getirmesini diledi.

AK Parti İl Başkan Yardımcısı Gökay Bilir de Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinin vatandaşla temas halinde bulunduğunu, hayatı kolaylaştıracak adımların en kısa zamanda atılacağını belirtti.

AK Parti Gürsu İlçe Başkanvekili Osman Acak’ın da yer aldığı toplantıya, Büyükşehir Belediyesi’nin bürokratları, meclis üyeleri, AK Parti ilçe kadın ve gençlik kolları üyeleri katıldı.