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Gürsu caddelerine makyaj

Bursa’nın Gürsu ilçesinde kaldırım çalışmaları devam ediyor.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde kaldırım çalışmaları devam ediyor.


Gürsu Belediyesi'nce ilçenin muhtelif cadde ve sokaklarında kaldırımlar yenileniyor. Fen İşleri Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen üst yapı çalışmaları dahilinde ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda yapılan kaldırımlarda peyzaj çalışmaları da yapılıyor.


Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Gürsu'muzun hızla gelişen yapısı ve artan nüfusuyla belediyecilik hizmetlerinden faydalanmasını sağlamak hedefiyle çalışmalarımızı yönlendiriyoruz. Belediyemizin sahip olduğu imkânları en verimli şekilde kullanarak, ilçemizde ihtiyaç duyulan cadde ve sokaklarda yenileme çalışmalarımızı hummalı bir şekilde sürdürüyoruz” dedi.


Kaldırım yenileme çalışmaları muhtelif cadde ve sokaklarda devam ediyor.

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