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24 Temmuz 2018 17:35

Gürsu Gençlik Merkezi’ne kavuşuyor

Gürsulu gençler birçok faaliyeti gerçekleştirecekleri ’gençlik merkezi’ne kavuşuyor.

Gürsu Gençlik Merkezi’ne kavuşuyor

24 Temmuz 2018 17:35


Gürsu Belediyesi tarafından oluşturulan ve altyapı çalışmaları yapılan alan üzerinde hayata geçirilen ’gençlik merkezi’nin inşası Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca yapılıyor. Gürsu’da kültürel yaşamın zenginleşmesini sağlamak amacıyla, ’Kültür Kenti Gürsu’ sloganıyla birçok faaliyet gerçekleştirdiklerini belirten Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Gençlik merkezimizin faaliyete başlamasıyla, ilçemizin kültürel etkinlik olanakları konusundaki mekan eksikliğini gidermiş olacağız. İlçemiz, gençlik merkezi ile çağdaş kent kimliğine bir zenginlik daha katmış olacak. Sosyal belediyeciliğin gereği olarak gençlerimizin sahip oldukları enerjiyi faydalı uğraşlar için kullanması yönünde olanaklar sunmak görevimiz. Gençlerimize kültürel etkinlik alanlarında sosyal yaşamın içerisinde olma imkanı sunulacak olan merkezin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.


Osmanlı mimarisine sahip olacak Gürsu Gençlik Merkezi, 692.74 metrekarelik inşaat alanında 332.02 metrekarelik bina olarak inşa edilecek. Gençlik Kültür Merkezi, gençlerin, eğitim, kültür, sanat alanlarında çeşitli eğitimler alabileceği, kültürel faaliyet yapabileceği önemli bir merkez olarak inşa edilecek. Merkez bünyesinde, dans ve folklör salonu, müzik işliği, loby ve bekleme odası, öğretmenler odası, idari ofis, 2 adet derslik, bilgisayar işliği, plastik sanatları işliği, kütüphane, zeka oyunları işliği, el sanatları işliği ve resim işliği yer alacak.




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