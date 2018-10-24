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Gürsu güzelleşiyor

Bursa’nın Gürsu ilçesinde üst yapı çalışmaları devam ediyor.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde üst yapı çalışmaları devam ediyor.


Belediye Fen İşleri Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen üst yapı çalışmalarıyla Gürsu güzelleşiyor. Asfalt yapılan cadde ve sokaklarda incelemelerde bulunan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “İlçemizin gelişen kimliğini tazelemek için gerçekleştirdiğimiz üst yapı çalışmalarımız hummalı şekilde devam ediyor. Çalışmalarımızı sür'atle şekilde sonlandırarak, hemşehrilerimizin mümkün olduğunca olumsuz etkilenmemesi yönünde hassasiyet gösteriyoruz” dedi.


İlçe genelinde süren çalışmalarla Gürsu'nun hızla gelişen yapısının modern şehir kimliğine kavuşması hedefleniyor.

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