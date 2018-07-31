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31 Temmuz 2018 17:06

Gürsu için derneklerle istişareler yapılıyor

Gürsu’da faaliyette bulunan dernekleri ziyaret eden Başkan Mustafa Işık, ilçe için yapılan çalışmalar ve devam eden projeler hakkında istişarelerde bulundu.

Gürsu için derneklerle istişareler yapılıyor

31 Temmuz 2018 17:06


Gürsu Kültür Derneği, Gürsu İmam Hatipliler Derneği, İHH Gürsu İlçe Temsilciliği ve Gürsu Ahıskalılar Derneği’ni ziyaret eden Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Derneklerimiz sivil toplum örgütleri olarak hemşehrilerimizin ilçemiz için beklentilerinin ortaya konulmasında önemli görevler üstlenmekte. Bu bağlamda derneklerimizle, ilçemizin geleceğini şekillendirecek hizmetlerimiz hakkında yaptığımız istişare toplantılarında bizlere iletilen talep ve öneriler bizlere ışık tutmakta. İlçemizin dinamiklerini canlı tutarak istişare kültürüyle çalışmalarımızı gerçekleştirmeye özen gösteriyoruz. Desteklerinden dolayı tüm derneklerimize teşekkür ediyorum” dedi.


Belediye meclis üyeleri ve AK Parti Gürsu İlçe Başkan Vekili Osman Acak ile ilçe yöneticileri toplantılara katıldı. 15 Temmuz’un birliktelik ruhunun simgesi olarak, Işık tarafından dernek başkanlarına plaket ve üyelerine minnettarlık madalyaları takdim edildi.




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