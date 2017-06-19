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19 Haziran 2017 13:17

Gürsu mehteranı Eyüp Sultan’da sahne aldı

Bursa’nın Gürsu Belediyesi Ayyıldız Mehteran Takımı, Ramazan ayı programları kapsamında, Feshane gösteri alanı ve İstanbul Eyüp Sultan Meydanı’nda gösteri sundu.

Gürsu mehteranı Eyüp Sultan’da sahne aldı

19 Haziran 2017 13:17


Gürsu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen "Şehrin Tam Kalbinde Tam Vaktinde" etkinlikleri kapsamında, on bir ayın sultanı Ramazan ayı dolayısıyla, Gürsu Belediyesi Ayyıldız Mehteran Takımı’nın İstanbul Eyüp Sultan Meydanı ve Feshane gösteri alanında sunduğu gösteri ilgiyle izlendi.


Ramazan ayının ibadetin, toplumsal dayanışmanın, paylaşmanın, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin en yoğun yaşandığı ay olduğunu vurgulayan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayının maneviyatını ilçemizde düzenlediğimiz etkinliklerle ve iftarlarla paylaşıyoruz. Bunun yanında Ayyıldız Mehteran Takımımızın, Bursa ve çevre illerde sunduğu gösterilerle de Ramazan’ın coşkusunu izleyenlere yaşatıyoruz” dedi.


Ramazan ayı dolayısıyla birçok yerde ramazan etkinliklerinde sahne alan Gürsu Ayyıldız Mehteran Takımı, ramazan etkinlikleri denince akla gelen en önemli noktalardan biri olan Eyüp Sultan Meydanı’ndaki gösterisi izleyenlere coşku dolu anlar yaşattı.




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