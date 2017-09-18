Gürsu protokolü öğrencilerin heyecanını paylaştı

Gürsu protokolü, öğrencilerle bir araya gelerek, yeni eğitim öğretim döneminin başlama heyecanını paylaştı. 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının başlangıcı dolayısıyla düzenlenen törene Kaymakam Mehmet Makas, Belediye Başkanı Mustafa Işık ve protokol mensupları katıldı. Protokol konuşmaları yapıldı ve öğrenciler tarafından şiirler okundu. Öğrencilere başarılar dileyen Başkan Mustafa Işık, “Ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz, bugünün çocukları, yarının büyükleri öğrencilerimizin ve onları yetiştirecek öğretmenlerimizin yeni eğitim, öğretim yılının hayırlı olmasını dilerim” dedi.