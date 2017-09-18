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18 Eylül 2017 17:26

Gürsu protokolü öğrencilerin heyecanını paylaştı

Bursa’nın Gürsu ilçesinde eğitim ve öğretim yılı törenle başladı.

Gürsu protokolü öğrencilerin heyecanını paylaştı

18 Eylül 2017 17:26


Gürsu protokolü, öğrencilerle bir araya gelerek, yeni eğitim öğretim döneminin başlama heyecanını paylaştı. 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının başlangıcı dolayısıyla düzenlenen törene Kaymakam Mehmet Makas, Belediye Başkanı Mustafa Işık ve protokol mensupları katıldı. Protokol konuşmaları yapıldı ve öğrenciler tarafından şiirler okundu. Öğrencilere başarılar dileyen Başkan Mustafa Işık, “Ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz, bugünün çocukları, yarının büyükleri öğrencilerimizin ve onları yetiştirecek öğretmenlerimizin yeni eğitim, öğretim yılının hayırlı olmasını dilerim” dedi.




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