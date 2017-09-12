Gürsu ve Kestel’e 105 milyon liralık yatırım

BUSKİ Gürsu Şube Müdürlüğü ve Kestel Şube Müdürlüğü’nü ziyaret eden Çetinavcı, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin vizyonuyla Kestel ve Gürsu’ya 2014’ten bu yana geçen süreçte 105 milyon TL’lik yatırım yapıldığını bildirdi. Gürsu’ya 30 milyon TL’lik yatırımla, mevcut sisteme yaklaşık 10 kilometrelik kanalizasyon hattı, 11 kilometrelik yağmur suyu kanalı ve 6 kilometrelik de içme suyu hattı ilave ettiklerini belirten Çetinavcı, yine Gürsu’ya yapılan yatırımlar kapsamında 32 tonluk asfalt dökme işlemi gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Çetinavcı, Gürsu-Dışkaya İlaçlama Havuzu’nun da yapım aşamasında olduğunu dile getirdi. Kestel’e de büyük yatırımlar gerçekleştirdiklerini belirten Çetinavcı, “2014’ten bu yana yaklaşık 75 milyon TL’lik yatırımla Kestel’de 177 kilometrelik içme suyu, 70 kilometrelik kanalizasyon hattı, 24 kilometrelik yağmur suyu kanalı imalatı gerçekleştirdik. 61 tonluk asfalt dökme işlemi, 1.5 kilometrelik dere ıslahı ile dört gölet ve sulama tesisini hizmete sunduk. Bütün bunların yanı sıra, beş gölet ve sulama tesisi de yapım aşamasında bulunuyor” diye konuştu.