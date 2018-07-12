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12 Temmuz 2018 12:03

Gürsu yeni okullarına kavuşuyor

Gürsu’nun okul ihtiyacı ilçenin kamu kurumları arasındaki sinerjiyle yapılan çalışmalar sayesinde ortadan kaldırılıyor.

Gürsu yeni okullarına kavuşuyor

12 Temmuz 2018 12:03


Belediye, Gürsu Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı iş birliğiyle yapılan çalışmalar neticesinde Gürsu yeni okullara kavuşturuluyor. “Geleceğimize, tarihimize, kültürümüze ve tüm değerlerimize sahip çıkacak çocuklarımızın en iyi şekilde eğitim almasını sağlamakta hepimizin üzerine düşen görevler var elbet” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Nüfusu hızla artan ilçemizin okul ihtiyacını çözmek maksadıyla yaptığımız çalışmalar sonucunda oluşturduğumuz okul alanlarında inşaat çalışmalarının başlamasının mutluluğunu yaşıyoruz. Bilgiyle donatılmış toplumlar, tarihlerini, kimliklerini, değerlerini, kültürel miraslarını korumada ve geleceğe taşımada daha başarılı olurlar. Aileden başlayan ve okullarımızla devam eden eğitim, öğretim sürecinde, yarının toplumunu oluşturacak olan çocuklarımız yetiştirilmektedir. Eğitimin kalitesi geleceğimize ışık tutacaktır. Cumhuriyet tarihinden itibaren 160 derslik bulunan ilçemize son bir yılda 360 derslik alanı kazandırdık. Okullarımızın ilçemize kazandırılmasında destek olan bütün kurum ve hayırseverlere teşekkür ediyorum“ dedi.


Gürsu Jandarma Komutanlığı’na ait alanda oluşturulacak iki okul, Zafer Mahallesi’nde yapımına başlanan yeni okul ve inşaatı tamamlanan Gürsu Anaokulu ile Gürsu’nun okul ihtiyacının ortadan kaldırılmasında önemli mesafe kat edilmiş oldu.




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