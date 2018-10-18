Gürsu yollarına makyaj

Bursa'nın Gürsu ilçesinde üst yapısı yenilenen cadde ve sokaklar asfaltlanıyor.

Gürsu Belediyesi, üst yapı çalışmaları tamamlanan cadde ve sokakları asfaltla kaplıyor. Fen İşleri Müdürlüğü'nce ilçe genelinde çalışmalar devam ediyor. Çalışmaları inceleyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “İlçemiz genelinde bir yenilenme hamlesi başlattık. Hummalı şekilde devam eden üst yapı çalışmalarımızla Gürsu'yu güzelleştiriyoruz” dedi.

İlçe genelinde yapılan çalışmalarla Gürsu'nun hızla gelişen yapısının modern şehir kimliği kazanması hedefleniyor.