Gürsu'da 29 Ekim coşkusu

BURSA (İHA) – Bursa'nın Gürsu ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, ilçe semalarında dalgalandırılan Türk bayrağıyla doruğa ulaştı.

Gürsu Ericek Adrenalin Park'ta yer alan Hisartepe'de göndere çekilen Türk bayrağı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu Gürsu semalarına taşıdı.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu, Gürsumuz'un semalarında dalgalandırdığımız bayrağımızla doruğa taşıdık. Cumhuriyet'i sevmek, Cumhuriyet'i korumak hizmetlerle olur. Bugün İstanbul'da Cumhurbaşkanımızın açılışını yapacağı yeni havaalanımızla bunu görmüş olacağız. Cumhuriyet hepimizin, sadece bir kesimin değil, hepimizin sahip çıkması gerekiyor. Cumhurbaşkanımız, İstanbul'da havaalanımızın, devasa yatırımların açılışını yaparken, Anadolu'nun her tarafında da bu tür organizasyonlarla Cumhuriyetimize sahip çıkıyoruz. Mehteran takımımızla beraber, bugün Gürsumuz'un en yüksek tepesi Hisartepe'de, bin rakımda, bayrağımızı göklere çektik. İnşallah hiç buradan inmez, şanlı bayrağımız ilelebet burada dalgalanır” dedi.

Gürsu Kaymakamı Mustafa Koç, Gürsu İlçe Jandarma Komutanı Fatih Erdoğan, Gürsu protokolü ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen programda, Türk bayrağı, Ay Yıldız Mehteran Takımı'nın gösterisi eşliğinde göndere çekilirken, Cumhuriyet coşkusu doruğa ulaştı.