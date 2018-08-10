Gürsu’da armut festivali coşkusu

Kültür, Sanat ve Armut Festivali kortej yürüyüşüyle başladı. Cuma namazından sonra vatandaşlara armut ikram edildi.

Gürsu’da 21. Kültür, Sanat ve Armut Festivali coşkusu yaşandı. Kurtuluş Camii önünde cuma namazı sonrasında vatandaşlara ve esnafa yüzlerce kilo armut dağıtıldı. Dağıtımın ardından Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Gürsu Kaymakamı Mehmet Makas, AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç ve vatandaşlar mehter marşı eşliğinde yürüdü. Daha sonra çelenk bırakılmasının ardından en iyi armutlar teşhir edildi.

Başkan Mustafa Işık, “21. düzenlediğimiz festivalin başlangıcını yaptık. Asıl kahramanlar tarlada ürünlerini hasat ediyor. 15-20 gün içerisinde toplamamız gerekiyor. Şu anda 2-3 bin işçi kardeşimiz armutları topluyor. Biz de armutları marka değeri yapabilmek için elimizden gelen gayreti göstermek istiyoruz" dedi.