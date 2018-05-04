Gürsu Belediyesi AR-GE ve İnovasyon Birimi bahçesinde düzenlenen törende, 1. ve 2. dönem girişimcilik kursunu başarıyla tamamlayan girişimci adaylarına sertifikaları verildi. Gürsu Belediyesi AR-GE ve İovasyon Birimi’nin İŞKUR ve KOSGEB işbirliğinde gerçekleştirdiği eğitimler kapsamında, 2018 yılı içerisinde 10 dönem kurs düzenlenecek ve girişimcilik kursunda 25 kişilik gruplar şeklinde, 250 kişiye eğitim verilecek.

Törende konuşan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Üç kurumun ortak yaptığı bir proje. Buradaki amacımız hem genç nesillere imkan sağlamak, hem de onlara atılacağı hayatta biraz yardımcı olmak. Yeni başlayan girişimci arkadaşlarımızın, girişimci dostlarımızın kendi ayakları üzerinde yürümesini sağlamak için ufak bir destektir. İnşallah bu destekler sonucunda yüzde 100 olamasa da yüzde 50’lerde, yüzde 60’larda bir başarı sağlayarak, bu kardeşlerimizin kendi ayakları üzerinde durarak hem ülke ekonomimize gerekli destek sağlayacaklar, hem de kendi ekonomilerine gerekli destek sağlayarak büyük bir başarı elde etmiş olacaklar” dedi.

Kadın girişimcilik konusuna çok önem verdiklerini dile getiren İŞKUR Bursa İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen, “Şuan girişimcilik eğitim programına katılan her 100 kişiden 60’ı kadın. Kadınlarımız iş gücü piyasasında yer alması lazım. Fabrikada çalışacak, hizmet sektöründe çalışacak, kendi işlerini kurmak isteyenlerin de ellerini tutmamız lazım” diye konuştu.

Girişimciliğin istihdam sorunun çözümündeki en önemli depo kaynaklarından biri olduğunu söyleyen KOSGEB Genel Müdürü Erkan Güngör, “KOSGEB olarak bizler çeşitli kurum ve kuruluşlarla birlikte girişimciliğin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması amacıyla uygulamalı girişimcilik eğitimleri veriyoruz. Bu eğitimler sonunda her girişimcimize bir sertifikayla birlikte 50 bin liralık bir çek vermiş oluruz. Kendi işini kurmak isteyen girişimcilerimize kuruluş aşamasında 2 bin lira, akabinde ofis, donanım giderleri için 18 bin lira ile 27 bin lira arasında kalan kısım ve 20 bin liralık da kira ve personel yardımı yapmaktayız. Bunun haricinde ben imalat yapacağım, üretim yapacağım diyenlere de 100 bin liraya kadar da faizsiz kredimiz bulunmaktadır. Yani bugün bu eğitime katılan, kendi iş fikriyle işini açmak isteyen tüm girişimcilere toplamda KOSGEB olarak 150 bin lira bir destek yapmaktayız. Biz girişimcilere çok önem veriyoruz. Çünkü girişimcilik istihdam sorununun çözümündeki en önemli depo kaynaklarından bir tanesidir” şeklinde konuştu.