Gürsu’da ipek böceği yetiştirilecek

Gürsu Belediyesi ve Kozabirlik işbirliğinde hayata geçirilen “İpek Yolunda İpek Böceği Yetiştiriciliği Projesi” kapsamında, İlk etapta ipekböceğinin hammaddesi olan bin 700 adet dut fidanı Ericek Köyü’ne dikildi. Fidan dikim törenine, Gürsu Kaymakamı Mehmet Makas, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Kozabirlik yönetim kurulunu temsilen Durmuş Yılmaz ve AFRA Hatun Dernek Başkanı Sümeyye Işık ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Tarihi İpek Yolu’nun geçtiği Gürsu’muzun, geçmişten gelen zengin kültürel birikimini geleceğe taşıyacak önemli çalışmalar yapıyoruz. Geçmişte ipek böceği yetiştiriciliğinin en önemli merkezlerinden olan Gürsu’da bu projeyi hayata geçiriyor olmanın mutluluk ve gururunu yaşıyoruz. Biz zamanların ipek şehri olan Bursa’mızın tarihinde de büyük önemi olan bu ekonomik ve kültürel değeri yeniden canlandırmayı amaçlıyoruz. Taşıdıkları mimari özelliklerle ipekböceği yetiştiriciliğinin izlerini barındıran ve günümüzde hala ayakta olan evlerle de bu tarihi zenginliğin izleri gözler önündedir. Projemizin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Koza üretimi konusunda gösterdiği hassasiyet nedeniyle Başkan Işık’a teşekkür eden Kozabirlik Genel Müdürü Aysel Akbaba, bu projenin bölgede daha fazla üretimi tetikleyeceğini, çiftçinin daha fazla kazanacağını, koza ithalatından kaynaklanan dış ticaret açığının giderilmesinde katkısı olacağını söyledi.

Gürsu tarihinin M.Ö 5 binli yıllara kadar uzanan eski bir yerleşim yeri olduğunu vurgulayan Proje Koordinatörü Sanat Tarihçisi Ümit Arslanoğlu, “Liman yoluyla Gemlik ilçesine gelen malların çevre illere taşındığı eski İpek Yolu, Gürsu’dan geçmekteydi” dedi.

Proje; kırsal bölgelerdeki gizli işsizliği azaltmak, köylerdeki ekonomik kaynaklı göçü durdurmak, ailelerin tüm fertlerine istihdam oluşturmak, diğer tarım faaliyetlerine uygun olmayan toprakların işlenmesini sağlamak, kamu olarak bölge halkına alternatif gelir kaynakları göstererek rol model olmak hedefleriyle hayata geçirildi.