Gürsu’da ramazanın manevi atmosferi yaşanıyor

Gürsu Kent Meydanı’nda oluşturulan iftar çadırında, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle her gün bin kişiye iftar yemeği ikram ediliyor. İftarın ardından alanda yapılan etkinliklerle de ramazanın coşkusu yaşanıyor. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “On bir ayın sultanı ramazan ayının manevi atmosferini yaşatmak, ‘Nerede o eski ramazanlar’ diyenlerin nostalji özlemini gidermek amacıyla etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Ramazan ayı geleneklerinin yaşatıldığı, birlik ve paylaşım duygularının yoğun olarak yaşandığı, sosyal yaşamı renklendiren etkinlikler yapıyoruz. Rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan ramazanı en iyi şekilde, tüm güzellikleriyle birlikte yaşamamızı temenni ediyorum. Programlarımıza tüm halkımızı bekliyoruz” dedi.

Gürsu Kent Meydanı’nda, her akşam iftar sonrası gerçekleştirilen; tasavvuf müziği konserleri, ilahi dinletileri, mehteran gösterileri, tiyatro, orta oyunu, sihirbaz gösterileri gibi programlarla izleyenler keyifli saatler yaşıyor.