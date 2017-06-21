Gürsu’da şehit ve gazi ailelerine iftar

Gürsu İlçe Jandarma Komutanlığı’nın bahçesinde düzenlenen iftar programına, Gürsu Kaymakamı Mehmet Makas, Gürsu İlçe Jandarma Komutan Vekili Fatih Erdoğan, Gürsu İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir, şehit aileleri, gaziler ve aileleri katıldı.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Onbir ayın sultanı Ramazan Ayı’nın huzurunu birlikte yaşamak amacıyla şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldik. Ülkemizin bağımsızlığını kazanması yolunda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi, saygı ve minnetle anıyoruz. Ülkemizin aydınlık yarınları için, cumhuriyetimiz ve demokrasimiz için, aziz şehitlerimiz ve gazilerimizin bize emaneti olan vatanımızı korumak için, birlik olmaya devam edeceğiz. Manevi duyguların en yoğun yaşandığı Ramazan’ın, ülkemize ve tüm islam alemine, huzur ve barış getirmesini temenni ederim” dedi.

Şehit ve gazi aileleriyle sohbet eden protokol üyeleri, programın ardından hatıra fotografı çekildi.