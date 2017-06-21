Diğer
Kategoriler
21 Haziran 2017 15:13

Gürsu’da şehit ve gazi ailelerine iftar

Gürsu protokolü, şehit ve gazi aileleri için düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Gürsu’da şehit ve gazi ailelerine iftar

21 Haziran 2017 15:13


Gürsu İlçe Jandarma Komutanlığı’nın bahçesinde düzenlenen iftar programına, Gürsu Kaymakamı Mehmet Makas, Gürsu İlçe Jandarma Komutan Vekili Fatih Erdoğan, Gürsu İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir, şehit aileleri, gaziler ve aileleri katıldı.


Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Onbir ayın sultanı Ramazan Ayı’nın huzurunu birlikte yaşamak amacıyla şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldik. Ülkemizin bağımsızlığını kazanması yolunda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi, saygı ve minnetle anıyoruz. Ülkemizin aydınlık yarınları için, cumhuriyetimiz ve demokrasimiz için, aziz şehitlerimiz ve gazilerimizin bize emaneti olan vatanımızı korumak için, birlik olmaya devam edeceğiz. Manevi duyguların en yoğun yaşandığı Ramazan’ın, ülkemize ve tüm islam alemine, huzur ve barış getirmesini temenni ederim” dedi.


Şehit ve gazi aileleriyle sohbet eden protokol üyeleri, programın ardından hatıra fotografı çekildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
BURSA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 26 RAMEZÂN 1438
  • 21 Haziran 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:10
  • Güneş :05:27
  • Öğle :13:17
  • İkindi :17:16
  • Akşam :20:44
  • Yatsı :22:43
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!