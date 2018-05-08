Gürsu’da son seher vakti buluşması

Merkez Camii’nde cemaatle sabah namazı kılan Gürsu protokolü, ramazan ayı öncesi son kez ilçe halkıyla birlikte çorba içerek sohbet etti. Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Sabah namazının huzurunu paylaştığımız hemşehrilerimizle, birlik ve beraberlik içerisinde, hem manevî değerlerimizi birlikte yaşıyor, hem de ilçemiz için istişareler yapma imkânı buluyoruz” dedi.

Kaymakamlık, Gürsu Belediyesi, İlçe Müftülüğü ve sivil toplum kuruluşları iş birliğiyle “Seher vakti buluşmaları” sloganıyla gerçekleştirilen program kapsamında Gürsu Kaymakamı Mehmet Makas, Belediye Başkanı Mustafa Işık ve ilçe protokolü, Merkez Camii’nde cemaatle bir araya geldi.