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08 Mayıs 2018 15:59

Gürsu’da son seher vakti buluşması

Bursa’nın Gürsu ilçesinde protokol mensuplarının halkla bir araya geldiği seher vakti buluşmaları ramazan ayı dolayısıyla son kez yapıldı.

Gürsu’da son seher vakti buluşması

08 Mayıs 2018 15:59


Merkez Camii’nde cemaatle sabah namazı kılan Gürsu protokolü, ramazan ayı öncesi son kez ilçe halkıyla birlikte çorba içerek sohbet etti. Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Sabah namazının huzurunu paylaştığımız hemşehrilerimizle, birlik ve beraberlik içerisinde, hem manevî değerlerimizi birlikte yaşıyor, hem de ilçemiz için istişareler yapma imkânı buluyoruz” dedi.


Kaymakamlık, Gürsu Belediyesi, İlçe Müftülüğü ve sivil toplum kuruluşları iş birliğiyle “Seher vakti buluşmaları” sloganıyla gerçekleştirilen program kapsamında Gürsu Kaymakamı Mehmet Makas, Belediye Başkanı Mustafa Işık ve ilçe protokolü, Merkez Camii’nde cemaatle bir araya geldi.




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