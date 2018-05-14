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14 Mayıs 2018 15:30

Gürsu’da uçurtma şenliği

Bursa’nın Gürsu ilçesinde düzenlenen uçurtma şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

Gürsu’da uçurtma şenliği

14 Mayıs 2018 15:30


Gürsu Belediyesi tarafından gerçekleştirilen “2.Uçurtma Festivali” çocukların coşkusuna sahne oldu.


Belediye Kültür İşleri Müdürlüğü’nce tertiplenen etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Çocuklarımızın, teknolojinin esaretinde şekillenmeye başlayan hayatlarında eski zaman sokak oyunlarından olan uçurtma uçurmanın tadını yaşamalarını istedik. Onlarla birlikte uçurtma uçururken bizler de çocukluğumuza döndük ve onların mutluluğunu paylaştık” dedi.


Gürsu protokolü ve ilçe halkının iştirakiyle statta düzenlenen festivalde çocuklar doyasıya uçurtma uçururken, palyaçolar ve kendileri için oluşturulan oyun alanlarıyla eğlenceli saatler yaşadı.




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