Gürsu'da üst yapı hamlesi

Bursa'nın Gürsu ilçesinde üst yapı çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Mustafa Işık, ilçeyi güzelleştirdiklerini belirterek, “Yaptığımız üst yapı çalışmalarımızla ilçemizin vitrinini güzelleştiriyoruz. İlçe merkezimizdeki cadde ve sokaklarda kaldırım, parke ve bordür yenileme çalışmalarımız sürüyor. ihtiyaç olan noktalarda da asfalt yama çalışmaları yapmaktayız. Belediyemizin bütün imkanlarını en etkili ve tasarruflu şekilde kullanarak, en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz” dedi.

Gürsu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nce yapılan asfalt çalışmaları çerçevesinde 2018 yılı içerisinde 5 bin 800 ton asfalt kaplama, 3 bin 450 ton yama yapıldı. Toplam 5 bin ton asfalt dökülecek.