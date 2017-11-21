Gürsu’da yaşayan Suriyeliler bilgilendirildi

Bursa Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve Türk Kızılayı Bursa Toplum Merkezi tarafından organize edilen program Gürsu Belediyesi Toplantı Salonu’nda yapıldı. Gürsu’da yaşayan Suriyelilerin uyum sağlama ve hayatlarını devam ettirmede yardımcı olacak bilgiler anlatıldı. Toplantıda, geçici koruma kapsamında yürütülen iş ve işlemler ile Suriyelilere sağlanan fark ve hizmetler ele alındı. İl Göç İdaresi Uluslararası Koruma Çalışma Grubu Uzman Yardımcısı Meltem Çetinkaya tarafından evlenme ehliyeti, kimlik işlemleri ve benzeri işlerde izlenecek yollar, Geçici Koruma Yönetmeliği’nin getirdiği haklar anlatıldı.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Savaşın acısını yaşayarak ülkemize sığınan Suriyeli kardeşlerimizin ülkemize uyum sağlamasını kolaylaştıracak faydalı bir program oldu. Emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.

Türk Kızılayı Uyum ve Geçim Kaynağını Geliştirme Programı Proje Asistanı Gizem Birginel, toplum merkezleri projesi’nin yürütüldüğü 10 vilayetten biri olan Bursa’da yapılan çalışmalar hakkında bilgiler sundu. oruma Programı Proje Asistanı Özkan Aksoy da, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçların karşılanmasında izlenmesi gereken yolları aktardı. Gürsu İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir’in de katıldığı toplantıda, kamu temsilcileri Suriyelilerin sorularını cevapladı.