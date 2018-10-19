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Gürsulu gençler Bursa'nın tarihini öğreniyor

Gürsu Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen “Geçmişten Geleceğe Ecdadın İzinde Kültür Gezileri” sayesinde gençler tarihe yolculuk yapıyor.

Gürsu Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen “Geçmişten Geleceğe Ecdadın İzinde Kültür Gezileri” sayesinde gençler tarihe yolculuk yapıyor.


Her hafta rehber refakatinde lise son sınıf öğrencileri için ücretsiz düzenlenen kültür gezilerinde gençler ecdâdın izleriyle buluşuyor. Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Gençlerimizin tarihimize olan alâkasını artırmayı ve Bursa'mızın tarihini görerek öğrenmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Tarih şuuru olan yeni nesillerle geleceğimizin daha aydınlık olacağına inanıyoruz” dedi.


Kültür gezileri çerçevesinde Tophane, Osmangazi ve Orhangazi Türbeleri, Ulu Camii, Yeşil Camii, Yeşil Türbe, Orhan Camii, Kapalı Çarşı, Emirsultan, Muradiye Külliyesi, Panaroma 1326 Fetih Müzesi'ne geziler yapılıyor. Geziye katılanlara ücretsiz öğle yemeği ve çeşitli ikramlarda bulunuluyor.

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