Gürsulu gençlere” dijital detoks”

Gürsu Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü tarafından hazırlanarak Dernekler Dairesi'ne sunulan projeyle gençler arasında giderek artan teknoloji bağımlılığının önüne geçmek hedefleniyor. 131 bin 595 TL bütçesi bulunan hibe destekli proje, Gürsu'daki okullarda öğrenim gören, teknoloji bağımlılığı ve şiddete eğilimli 13-16 yaş aralığındaki gençleri kapsamakta.

410 öğrenci ve 15 öğretmenin iştirakiyle gerçekleştirilecek proje çerçevesinde Ericek Adrenalin Park Tesisleri'nde “Dijital Detoks Kampları” yapılacak, sosyal, kültürel ve kişisel gelişim programları düzenlenecek.

“Gençlik, bir ülkenin kalkınmasında ve geleceğe umutla bakılmasında tetikleyici bir güçtür” diyen Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Gençliğin potansiyelinin iyi değerlendirilmesi lazım. gençlerin madde bağımlılığı ve teknoloji bağımlılığı gibi risk unsurlarından uzak tutulması gerekiyor. Adrenalin Park sadece bir turizm tesisi değil. Aynı zamanda gençlerimizin enerjisini olumlu yönde kullanabileceği, her yönden gelişimlerine değer katabileceği bir eğitim merkezi. Gençlerimizin bedenen ve ruhen en sağlıklı şekilde gelişmesi, teknolojinin olumsuz etkilerinden zarar görmemesini sağlamada hepimize sorumluluklar düşüyor “ dedi.

Proje Koordinatörü Hüseyin Özmen. “Milli Eğitim Müdürlüğü, Müftülük ve 3 derneğin yer aldığı çok ortaklı bir proje geliştirdik. Arge ve İnovasyon Merkezi olarak ilçemizdeki derneklerle ve diğer kamu kurumlarıyla birlikte proje geliştirmeye önem veriyoruz. İlçemizde yaklaşık 60 dernek faaliyet gösteriyor. Derneklerimizi AR-GE ve İnovasyon Merkezi'mize davet ediyoruz. Gelin birlikte proje geliştirelim ve Gürsu'muza değer katalım” dedi.