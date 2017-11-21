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21 Kasım 2017 16:54

Gürsulu miniklerin Karagöz keyfi

Gürsulu minikler, 17.

Gürsulu miniklerin Karagöz keyfi

21 Kasım 2017 16:54

Uluslararası Bursa Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali’nde neşeli anlar yaşadı.


Uluslararası Bursa Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali çerçevesinde Gürsu Belediyesi Toplantı Salonu’nda düzenlenen gösteriye çocukların ilgisi yoğundu. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocukların kültürel değerlerimizi bilerek büyümesi, sağlam temellerle yetişmeleri için önemli. Çocuklarımızı değerlerimizle buluşturmaya özen gösteriyoruz. İlçemizdeki minikleri Karagöz ile buluşturan Büyükşehir Belediyesi ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.




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