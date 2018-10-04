Gürsulular başkanlarını evlerinde ağırlıyor

Gürsu'yu büyük bir aile olarak sahiplendiklerini vurgulayan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, doğum, ölüm, hastalık ve benzeri vesilelerle, Gürsulular'ı evlerinde ziyaret ediyor.

Çeşitli vesilelerle ilçe halkının evlerine misafir olan Başkan Işık, “İlçemizde yaşayan tüm hemşehrilerimizi, büyük bir ailenin parçası olarak görüyoruz. Evlerine misafir olduğumuz hemşehrilerimizin, mutluluklarını ve hüzünlerini paylaşarak toplumsal bir geleneğimizi yerine getirmiş oluyoruz. Gürsu ilçemiz geleneksel kültürümüzün yaşandığı, toplumsal değerlerimizin yaşam koşullarını şekillendirmeye devam ettiği huzurlu bir ilçe. Evlerine misafir olduğumuz hemşehrilerimizin, ilçemizin gelişimi için bizlerden beklentilerini dinliyoruz, istişareler yapıyoruz. Bizleri aile sıcaklığında ağırlayan tüm ailelerimize teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Başkan Işık'ı evlerinde ağırlayan Gürsulular, ilçe için taleplerini ve önerilerini birinci ağızdan anlatmak ve hoş sohbet ortamında, konulara ilişkin detaylı bilgileri Başkan Işık'ın kendisinden öğrenmek olanağı bulmuş oluyor.