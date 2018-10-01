Gürsu'nun doğa turizmi tanıtıldı

Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen“Bursa Doğa Sporları ve Doğa Turizmi Günleri” nde Gürsu'nun turizmine önemli katkı sağlayan doğa sporları faaliyetleri tanıtıldı.

Bursa'nın doğal zenginliklerini tanıtmak maksadıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 3.'sü tertiplenen “Bursa Doğa Sporları ve Doğa Turizmi Günleri”, Hüdavendigar Kent Parkı'nda gerçekleştirildi. Gürsu Belediyesi tarafından oluşturulan stant, Bursa Milletvekili Osman Mestenve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından ziyaret edildi. Gürsu Belediyesi Doğa Sporları Birim Sorumlusu Recep Erol'dan Gürsu'da gerçekleştirilen doğa sporları faaliyetleri hakkında bilgi alan Başkan Aktaş, şehrin değerine ve doğal güzelliklerine işaret ederek, Bursa'nın doğanın tüm renklerini içinde barındıran zenginlikleri ile doğa sporlarına elverişli mekanlar ve imkanlarla dolu olduğunu ifade etti.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Gürsu sahip olduğu doğal potansiyeliyle doğa sporları alanında Bursa'mız'ın cazibe merkezlerinden biri. İlçemizin bu potansiyelini ortaya çıkararak bir turizm değeri olarak gelişmesi yönünde önemli çalışmalar yapıyoruz” dedi.

47 farklı kurum ve kuruluşun iştirakiyle gerçekleştirilen ve 3 gün süren fuar çerçevesinde dağcılık, bisiklet, kano, rafting, spor tırmanış, mağaracılık, motor sporları, yelken, dalış, izcilik, kayak ve snowboard, kamp-karavan, hava sporları, fotoğrafçılık, tenis, bocce, satranç, atletizm gibi birçok branşın tanıtımı ve çeşitli spor faaliyetleri yapıldı.