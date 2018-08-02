Gürsu’nun kaldırımları yenileniyor

Gürsu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen üst yapı çalışmaları kapsamında yapılan parke, bordür, tretuvar çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı Mustafa Işık, yetkililerden bilgi aldı. Işık, “İlçemizin kent kimliğine uygun şekilde gelişimini sağlamaya yönelik fiziki çalışmalarımız hızla devam ediyor. Gürsu’nun ihtiyaçlarına en hızlı ve kalıcı çözümler üretmek bilinciyle çalışıyoruz. Nüfusu hızla artan ilçemizde ihtiyaçlar da bu oranda artıyor. Çalışmalarımız kapsamında yeni yerleşim alanlarında üst yapı eksikliklerini tamamlarken, eskiyen üst yapının da yenilenmesi çalışmalarını yapıyoruz. İlçe halkımızın alt yapı ve üst yapıda sorunsuz bir ilçede yaşaması için çalışmalarımız belirlenen planlama doğrultusunda gerçekleştirilmekte” dedi.

Kaldırımların yenilenme çalışmaları Hal Caddesi, Kıbrıs, Küplüpınar, Papatya ve Susurluk Sokak ile ilçe merkezindeki diğer cadde ve sokaklarda devam ediyor.