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28 Haziran 2018 15:56

Gürsu’nun merkezinde üst yapı yenileniyor

Bursa’nın Gürsu ilçesinde sokak ve caddelerde kaldırımlar yenileniyor.

Gürsu’nun merkezinde üst yapı yenileniyor

28 Haziran 2018 15:56


Gürsu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nce Denizli Sokak, Ulupınar Caddesi ve Somuncubaba Sokak’ta başlatılan kaldırım çalışmaları sürüyor. Gürsu’nun ihtiyaçlarını cadde ve sokaklarda incelemeler yaparak tespit ettiklerini belirten Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Nüfusu hızla artan ilçemizin cadde ve sokaklarının, gerek alt yapı gerek üst yapıda gelişime uygun olarak yenilenmesi yönünde çalışmalar yapıyoruz. İlçemizin ihtiyaçlarına en hızlı ve kalıcı çözümler üretmek için çalışmalarımızı yönlendiriyoruz” dedi.


Gürsu’nun merkezinde devam eden üst yapı çalışmaları ilçe genelinde sürecek.




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