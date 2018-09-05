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05 Eylül 2018 17:33

Gürsu’nun vitrini yeni parklarla süsleniyor

Gürsu Belediyesi’nce ilçeye kazandırılan yeni parklarla ilçenin vitrini süsleniyor.

Gürsu’nun vitrini yeni parklarla süsleniyor

05 Eylül 2018 17:33


Gürsu Belediyesi, ilçe genelinde ihtiyaç duyulan mahallelerde yeni parklar oluşturmanın yanında, eskiyen parkların yenilenmesi çalışmalarına da devam ediyor. Gürsu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan üstyapı çalışmaları kapsamında, eskiyen parklar yeniden oluşturuluyor.


Belediye Başkanı Mustafa Işık, “İlçemize kazandırdığımız yeni parkların haricinde ihtiyaç duyulan parklarımızda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını da hummalı bir şekilde sürdürüyoruz. Tamamen yenilenen Kurtuluş Parkımız’ı da daha bakımlı ve kullanışlı olarak hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. İlçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.


Gürsu Belediyesi’nce gerçekleştirilen park çalışmaları çerçevesinde çocukların sağlıklı bir şekilde oyun oynayabilecekleri oyun alanları, yetişkinlerin kullanabileceği spor alanları, basketbol sahaları, bank ve kamelyalar ile yeşil alanlar yapılıyor.




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