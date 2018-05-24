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24 Mayıs 2018 16:50

Gürsu’nun vitrinine yaz ışıltısı

Gürsu’nun Şehit Cüneyt Yıldız Caddesi’nin vitrini yenileniyor.

Gürsu’nun vitrinine yaz ışıltısı

24 Mayıs 2018 16:50


Gürsu’nun ana girişi, gelişen ticari ve sosyal dokusunun ana merkezi olan Şehit Cüneyt Yıldız Caddesi, yeşillendirme çalışmalarıyla yaz ışıltısına bürünüyor. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Gürsu’muzun yeni gelişen yüzü Şehit Cüneyt Yıldız Caddemiz, aynı zamanda ilçemizin vitrini olma özelliği taşımaktadır. Yaptığımız bakım çalışmalarıyla ilçemizin simgesi konumundaki bu caddemizin görselliğini yeniliyoruz. Hemşerilerimizin yoğun olarak alışverişini ve yürüyüşünü yaptığı caddemiz, yaz ışıltısıyla daha keyifle dolaşma imkanı sunacak” dedi.


Gürsu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen üstyapı çalışmaları kapsamında, Şehit Cüneyt Yıldız Caddesi’nde yapılan çevre düzenleme ve yeşillendirme çalışmalarıyla caddede yaz ışıltısı oluşturuluyor.




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