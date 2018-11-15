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Gürsu'nun yeni okulları yükseliyor

Bursa’nın Gürsu ilçesine yeni eğitim kurumları inşa ediliyor.

Bursa'nın Gürsu ilçesine yeni eğitim kurumları inşa ediliyor.


Belediye Başkanlığı, Gürsu Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı iş birliğiyle ilçeye kazandırılan yeni okulların inşaatları hızla yükseliyor. Okul inşaatlarında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Nüfusu hızla artan ilçemizin okul ihtiyacını çözmek maksadıyla yaptığımız çalışmalar meyvesini veriyor. Ortak sinerjiyle ilçemize kazandırdığımız yeni okullarımızla eğitim alanında büyük bir atılımı gerçekleştirmiş olduk. Cumhuriyet tarihinden itibaren 160 derslik bulunan ilçemize son bir yılda 360 derslik alanı kazandırdık. Eğitimin kalitesi geleceğimize ışık tutacaktır. Bilgiyle donatılmış toplumlar, tarihlerini, içtimaî kimliklerini, değerlerini, kültürel miraslarını korumada ve geleceğe taşımada daha başarılı olurlar. Okullarımızın ilçemize kazandırılmasında destek olan tüm kurum ve hayırseverlere teşekkür ediyorum” dedi.


Gürsu Jandarma Komutanlığı'na ait alanda Jandarma Komutanı Fatih Erdoğan ve Ziraat Odası Başkanı Kamil Dönmez ile birlikte incelemelerde bulunan Başkan Mustafa Işık, okullara yaptığı ziyaretlerde de okul yöneticileri ve öğretmenlerle istişarelerde bulunuyor.

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